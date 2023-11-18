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الاحتلال الإسرائيلى يرتكب مجزرة جديدة فى مدرسة الفاخورة شمال غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 01:51 م
الاحتلال الإسرائيلى يرتكب مجزرة جديدة فى مدرسة الفاخورة شمال غزة شهداء غزة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، ارتكبت اليوم السبت، مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة شمال غزة، حيث قتلت عشرات الشهداء.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على منزل مأهول بالسكان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتم انتشال 4 جثث لشهداء من تحت أنقاض المنزل المنهار.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبذلك تكون قوات الاحتلال استهدفت أكثر من 192 مسجدا في القطاع، دمر بشكل كامل منها 56 مسجدا.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم السبت، منازل ومركزا ثقافيا، وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع حزام ناري متواصل شمال القطاع.

وقالت مصادر محلية لوكالة "وفا"، إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدت لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن طيران الاحتلال الحربي قصف مركزا ثقافيا في رفح، ومنزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين.







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