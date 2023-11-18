الأرصاد: منخفض جوى متعمق يضرب الدول المُطلة على البحر المتوسط وفلسطين بقوة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الدول المطلة على شرق البحر المتوسط ( فلسطين- الأردن- سوريا- لبنان -شمال جمهورية مصر العربية) بمنخفض جوى متعمق متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا.

وتابعت: يعمل ذلك على انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

وأضافت: يبدأ تأثيره الليلة على سواحلنا الشمالية الغربية واعتبارا من غدا الأحد يتقدم ليشمل كافة السواحل الشمالية والدلتا حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنتهى رحلته بتأثير قوى على فلسطين و بلاد الشام .

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وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء ، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجة مئوية .

ومن المتوقع أن يشهد غدا أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على العلمين - الضبعة - الأسكندرية - شمال محافظة البحيرة - كفر الشيخ ( واعتبارا من توقيت 2 ظهرا تمتد إلى ( شمال محافظة الدقهلية - دمياط - بورسعيد)

كما يشهد غدا أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح - جنوب محافظتي البحيرة والدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) تمتد مساء إلى القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسماعيلية - السويس)، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على ( الفيوم - بني سويف - جنوب سيناء - منطقة خليج السويس)، وأمطار متفاونة الشدة تصل لحد السيول شمال ووسط سيناء).

كما يشهد غدا نشاط رياح مثيرة للأرمال والأتربة على الصحراء الغربية و شمال الصعيد وسيناء و شمال محافظة البحر الأحمر، واضطراب ملاحة بحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (60 - 70 كم / ساعة ( وارتفاع الموج من 3 - 5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد

: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 17، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18.