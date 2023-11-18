أمطار غزيرة رعدية على الإسكندرية وارتفاع أمواج البحر 5 أمتار غدًا

الإسكندرية -أحمد الزغبي

وأضافت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه سوف تشهد المحافظة، نشاطًا للرياح تصل سرعتها من 50-70 كم/ س ،مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يتراوح من 3 - 5 أمتار.

وتم اتخاذ الإجراءات التالية:

- رفع درجة الاستعدادات وتم نشر سيارات رفع المياه والبدلات

- استمرار أعمال التطهير الشنايش والمطابق والبيارات

- مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة

- متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة .

- إيقاف الإجازات وبدل والراحات لجميع العاملين.

وشدد اللواء محمود نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، ونوه إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.