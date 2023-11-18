أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار بالطقس تبدأ غدا

كتب ـ محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الأحد 19 نوفمبر إلى الإثنين 20 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة عدم الاستقرار يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا مع انخفاض فى درجات الحرارة على كل الأنحاء.

ومن المقرر أن يشهد غدا الأحد 19 نوفمبر، أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وشمال سيناء تكون رعدية أحيانا، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى تكون رعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم السبت، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، وفرص أمطار متوسطة مساء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18.