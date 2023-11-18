أخبار مصر.. غدا أمطار غزيرة ورعدية تمتد لأغلب الأنحاء وتصل للسيول بسيناء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجات مئوية .
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يشدد على ضرورة تنفيذ قرارى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن غزة.. ويؤكد موقف مصر بضرورة وقف إطلاق النار فى غزة وحماية المدنيين
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.
كما شدد الرئيس السيسى على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة.
رئيس الوزراء: أزمة العملة والصرف ستنتهى فى فترة قصيرة جدا
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن جولته التفقدية فى مدينتى العبور والعاشر من رمضان تضمنت زيارة 10 مصانع فى إطار تكليفات الرئيس بالاهتمام بالصناعة، مضيفا أن الأزمة الحالية التى تمر بها مصر هى أزمة مؤقتة، وأزمة العملة والصرف ستنتهى فى فترة قصيرة جدا.
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بضرورة استمرار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى
عقب إطلاقه قافلة صندوق تحيا مصر للإغاثة الإنسانية لقطاع غزة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العبور لتفقد عدد من المصانع بها في إطار جولة موسعة تشمل كذلك عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.
رئيسة المفوضية الأوروبية: نتفق مع مصر على مبدأ عدم تهجير الفلسطينيين
أكدت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أنها بحثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمة الإنسانية المستمرة، مقدمة الشكر لمصر على دورها في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مشددة على اتفاقها مع الرئيس السيسي على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين.
مدبولى: على قدر عِظم المشكلة والتحدى يأتى قدر وقوف مصر مع أهالينا فى غزة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطلاق أكبر قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية شاملة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، والتى تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويديرها وينظمها صندوق " تحيا مصر".
رئيس الوزراء: أكثر من ثلثى المساعدات إلى قطاع غزة من الدولة المصرية
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إطلاق صندوق تحيا مصر
، اليوم السبت، قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر لإغاثة أهل غزة.
وقال رئيس الوزراء، إن أكثر من ثلثى المساعدات التى وصلت قطاع غزة من مصر، قائلا "وهذا رد فعل تلقائى من الدولة المصرية للشعب الفلسطيني وأهل غزة".
تعيين إبراهيم السجينى رئيسا لجهاز حماية المستهلك لمدة عام
قرر مجلس الوزراء تعيين إبراهيم عبد العال عبده السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.
شكرى يشارك فى جولة وزارية لعدد من العواصم للدفع بمسار وقف الحرب على غزة
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية سوف يبدأ يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية / الإسلامية الأخيرة، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.
رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تقوم بدور مهم فى إرسال المساعدات إلى غزة
أشادت "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة المفوضية الأوروبية بالدور المصري المهم لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متابعة: "نشكر مصر على استقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة
صندوق تحيا مصر: قافلة المساعدات الإنسانية لغزة تتضمن أكثر من 2510 أطنان
أكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن قافلة المساعدات
الإنسانية تتضمن أكثر من 2510 أطنان تحتوي على كافة الاحتياجات الملحة والضرورية، وفي مقدمتها القافلة الطبية والتي تمثل أهمية قصوى للقطاع الطبي في غزة، لعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين.
غدا أمطار غزيرة ورعدية تمتد لأغلب الأنحاء وتصل للسيول بسيناء والقاهرة 24 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية
، أن يشهد غدا الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجات مئوية .
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