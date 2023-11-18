أخبار مصر.. غدا أمطار غزيرة ورعدية تمتد لأغلب الأنحاء وتصل للسيول بسيناء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجات مئوية .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يشدد على ضرورة تنفيذ قرارى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن غزة.. ويؤكد موقف مصر بضرورة وقف إطلاق النار فى غزة وحماية المدنيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى. وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة. كما شدد الرئيس السيسى على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة.

رئيس الوزراء: أزمة العملة والصرف ستنتهى فى فترة قصيرة جدا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن جولته التفقدية فى مدينتى العبور والعاشر من رمضان تضمنت زيارة 10 مصانع فى إطار تكليفات الرئيس بالاهتمام بالصناعة، مضيفا أن الأزمة الحالية التى تمر بها مصر هى أزمة مؤقتة، وأزمة العملة والصرف ستنتهى فى فترة قصيرة جدا.

رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بضرورة استمرار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى

عقب إطلاقه قافلة صندوق تحيا مصر للإغاثة الإنسانية لقطاع غزة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العبور لتفقد عدد من المصانع بها في إطار جولة موسعة تشمل كذلك عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان. رئيسة المفوضية الأوروبية: نتفق مع مصر على مبدأ عدم تهجير الفلسطينيين أكدت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أنها بحثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمة الإنسانية المستمرة، مقدمة الشكر لمصر على دورها في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مشددة على اتفاقها مع الرئيس السيسي على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين.