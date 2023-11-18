أمطار غزيرة تضرب مطروح بشكل مفاجئ والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. صور

مطروح - حسن مشالى

شهدت مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بأضواء البرق، بشكل مفاجئ حيث لم تكن الأجواء توحي بسقوط أمطار، قبل أن أن تهب موجة رياح صاحبها سقوط المطر، مع انخفاض في درجات الحرارة، ويأتي ذلك في ظل رفع محافظة مطروح لحالة الطوارئ، للتعامل مع آثار التقلبات الجوية، المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وتشهد حاليا عدد من مناطق حافظة مطروح سقوطا للأمطار التي تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مع تراكم السحب الكثيفة، وسطوع أضواء البرق في السماء من حين لأخر.

وتعد هذه أجواء مبهجة لأهالي مطروح، الذين يتمنون سقوط أمطار الخير، التي تعد المصدر الرئيسي للحياة والزراعة في الصحراء خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

يأتي ذلك بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة، وانتشار فرق الطوارئ بالمناطق المختلفة، حيث أعلنت محافظة مطروح، عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار، وإزالة تجمعات المياه، من المناطق المختلفة، أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية.



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