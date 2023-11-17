نصائح للحفاظ على رئة أطفالك من تلوث الهواء

كتبت رانيا عامر

مستويات تلوث الهواء المتماثل فى الغبار والأتربة يؤثر على الصحة العامة للأشخاص خاصة على رئتى الأطفال من الضباب الدخاني وسيقدم الأطباء من خلال هذا التقرير مجموعة من النصائح التي تحمى رئتى الطفل، وذلك وفقًا لما نشره موقع hindustantimes

قال الدكتور نيهار باريخ، طبيب الأطفال إن ارتفاع معدلات تلوث الهواء يثير القلق على الأطفال في مرحلة النمو حيث يتشكل التطور التشريحي للجسم، ومن المحتمل أن تودى الى مشاكل في نمو الرئة، وأيضًا في الجهاز التنفسى عند الطفل .

عدة خطوات وقائية لحماية رئة الأطفال:

. اجعل أطفالك يعتادون على ارتداء الكمامة عند السفر في الهواء الطلق، خاصة في المناطق المعرضة بشدة لتلوث الهواء بسبب المركبات أو الصناعات.

.شجع الأطفال على غسل أيديهم بشكل متكرر، خاصة بعد اللعب في الهواء الطلق، لتقليل خطر تناول الملوثات، فى الأيام التي تكون فيها جودة الهواء سيئة.

. قلل من وقت اللعب في الهواء الطلق، خاصة خلال ساعات ذروة التلوث .

.تشجيع الأطفال على ممارسة الأنشطة الرياضية الداخلية عندما تكون أجواء الجو سيئة .

. يمكن لنظام غذائى غنى بمضادات الأكسدة والفيتامينات أن يساعد في حماية رئتى طفلك. .

. ضرورة تناول الأطفال الفواكه والخضروات باستمرار للحفاظ على صحة رئة الأطفال .

. أغلق النوافذ والأبواب عندما تكون جودة الهواء الخارجي سيئة لمنع دخول الملوثات إلى منزلك.

. استثمر في أجهزة تنقية الهواء عالية الجودة لمنزلك، وخاصة في غرفة نوم طفلك، ويجب أن تتأكد من أنها فعالة في تصفية الملوثات ،والمواد المسببة للحساسية.

ونصحى طبيب الأطفال الأباء والأمهات الاهتمام بأبناءهم الذين يعانوا من أمراض الجهاز التنفسى التي من بينها الربو والتليف الكيسى بأجراء الفحوصات الطبية المنتظمة لمتابعة صحة الرئة باستمرار .