طرق الوقاية لمرضى الربو أثناء تلوث الهواء.. منها ارتداء الكمامات

كتبت رانيا عامر

يتسبب ارتفاع معدلات تلوث الهواء في أضرار صحية لمرضى الربو، والتي شملت صعوبة في التنفس، زيادة إنتاج المخاط والسعال، أو اضطرابات بالصدر، أو شعور بالحرقان في الرئتين، بالإضافة إلى التهاب مجرى الهواء وتضييق القصبات الهوائية، وإليك بعض النصائح الوقائية لتقليل نوبات الربو والحفاظ على صحة الجهاز التنفسى، وذلك وفقًا لما نشره موقع healthshots.

طرق الوقاية لمرضى الربو خلال ثلوت الهواء

1. استخدام أجهزة الاستنشاق

يستخدم مريض الربو أثناء تلوث الهواء جهاز الاستنشاق مثل مرضى السكرى، لذلك يحتاج مرضى الربو إلى الاحتفاظ بأجهزة الاستنشاق في متناول يدك عندما تكون مستويات التلوث مرتفعة، ويكون استخدام أجهزة الاستنشاق الخاصة بك وفقا لتعليمات الطبيب المعالج للحالة.

2. ارتداء الكمامة

أفضل الطرق لحماية نفسك من ارتفاع تلوث الهواء هي ارتداء قناع على الوجه، ويجب عليك أيضًا تجنب الزحام قدر المستطاع، ويوصي الأطباء بالحفاظ على مسافة بين مريض الربو وبين الآخرين لتجنب التعرض المباشر.

3. تناول نظام غذائي صحى

يجب على مرضى الربو تجنب تناول المحليات الصناعية ،والحلويات، من المهم للغاية تناول نظام غذائي صحي.

4. ابق في الداخل قدر الإمكان

إذا كنت تعاني من الربو، ينصحك الخبراء بالبقاء في الداخل خلال ساعات الذروة ،والتأكد من حصول المنزل على تهوية كافية من خلال أجهزة تنقية الهواء، من الضروري إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة لمنع دخول الملوثات الخارجية إلى المنزل.

5. ممارسة تمارين التنفس

ابق في الداخل ومارس تمارين التنفس لزيادة سعة الرئة، يجب أن يكون هذا جزءًا منتظمًا من حياتك، يمكن لبعض تمارين التنفس أن تساعد في تقليل الآثار الجانبية السامة للتلوث.