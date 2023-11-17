مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انفجار مبنى جامعة يريفان بأرمينيا

أحمد علوى

لقى شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح نتيجة انفجار هز أحد مباني جامعة يريفان اليوم الجمعة، حسب السلطات الأرمينية.

وأعلنت وزارة الصحة الأرمنية مصرع شخص نتيجة انفجار، وقالت إن "هناك معلومات أولية عن حالة وفاة"، مضيفة أن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات وتم نقلهم إلى المستشفى، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق اليوم أكدت الداخلية الأرمينية وقوع الانفجار دون ذكر عدد الضحايا أو تفاصيل أخرى، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الانفجار وقع في كلية الكيمياء، وأدى إلى اندلاع حريق فيها حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن وزارة الداخلية الأرمينية.