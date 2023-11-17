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محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بالأحياء ويشدد على منع التعديات على الطريق

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 02:04 م
محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بالأحياء ويشدد على منع التعديات على الطريق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، عددًا من القطاعات بأحياء الوراق والمنيرة الغربية وجنوب الجبزة والعجوزة، وذلك للوقوف على حالة النظافة ونسب التنفيذ للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

شدد المحافظ على رئيس حي المنيرة خلال الجولة برفع كفاءة النظافة بالمنطقة أمام سفاري بارك ومدرسة أحمد عرابي الرسمية وتكثيف جهود التجريد والكنس ورفع المخلفات.

كما شدد المحافظ على منع مخالفات وإشغالات الأكشاك والمحال وعدم السماح بالتعدي على الطريق العام أو أرصفة المشاة. 

وتفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الثقافة بحي العجوزة، مشددًا على رئيس الحي بالمتابعة مع إدارة المرور وعدم السماح بالانتظار الخاطئ بالطريق أو أعلى أرصفة المشاة.

ووجه المحافظ رئيس حي العجوزة بصيانة ورفع كفاءة أرصفة المشاة بعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وخلال تفقد المحافظ لشوارع البحر الأعظم والنيل شدد على تحسين حالة النظافة والتشديد على المطاعم السياحية برفع كفاءة محيطهم والحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تطوير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء بعدم السماح بوضع الأوتاد الحديدية أو الخشبية والإعلانية على طبقة الرصف لعدم التأثير على حالتها. 

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة وذكي سلام رئيس حي جنوب وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة.







محافظ الجيزة

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اشغالات

اشغالات المطاعم

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