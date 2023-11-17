محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ترعة المريوطية من شارع فيصل لكوبرى الصحابة

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال مشروع تغطية وتأهيل وتطوير ترعة المريوطية بدءًا من شارع الملك فيصل وحتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى والجارى تنفيذه بطول 2.5كم، وذلك في إطار خطة الدولة بتطوير ورفع كفاءة العديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصرى الكبير والمناطق الأثرية.

وعاين محافظ الجيزة خلال جولته المواقف الحضارية وساحات الانتظار والتي تم إنشاؤها أعلى المنطقة المغطاة على مساحة 650م، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، لافتًا أن المواقف ستساهم في إحداث طفرة تنموية وانطلاقة حضارية من خلال القضاء على المواقف العشوائية وتخدم حركة تنقل المواطنين المقيمين بالمنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما عاين محافظ الجيزة مجمع الخدمات الحضاري والمقام على مساحة 870م ويضم 20 بارتيشن لمطاعم ومحال تجارية حضارية ونقاط خدمية للقاطنين بالمنطقة، إلى جانب توفير أماكن للجلوس ودورات مياه حضارية وساحة انتظار تستوعب حوالي 200 سيارة لخدمة المترددين عليها.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته بضرورة الالتزام بالتصميمات الهندسية والرؤية الحضارية المتفق عليها مع تخصيص أماكن انتظار أسفل الطريق الدائري لخدمة قاطني المنطقة، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من توصيل المرافق العامة للاستفادة من المشروع في أسرع وقت ممكن.

وشدد محافظ الجيزة على الشركة المسئولة عن أعمال رصف وتطوير الطريق الموازي ترعة المريوطية بدءًا من شارع الملك فيصل وحتى كوبري الصحابة بطول 2.5كم بسرعة الانتهاء من الأعمال المكلف بها وبالمواصفات والمعايير الفنية وفي حال عدم الإلتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ووجه مديرية الطرق بضرورة مراعاة أماكن الدورنات عند تطوير طريق الخدمة للتيسير على قائدي المركبات عند عبور كباري الشيشيني وفلفلة الموجودة أعلي ترعة محور المريوطية.

وشدد محافظ الجيزة على مسئولي شركة الكهرباء مهلة علي سرعة الإنتهاء من أعمال كابلات الكهرباء المتبقية بالقطاعات الجاري تطويرها حتي يتسنى للشركات المنفذة إنجاز الأعمال المكلفين بها طبقا للجدول الزمني المحدد.

كما شدد المحافظ على سرعة رفع نواتج مخلفات الرتش الموجودة بمواقع الأعمال اول بأول حتى لا تتسبب في إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.

واستمع محافظ الجيزة خلال جولته إلى آراء ومقترحات عدد المواطنين من قاطني المنطقة في أعمال التطوير الجارية، وأشادوا بالنقلة النوعية والحضارية التي تشهدها المنطقة بالكامل.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الأسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والمهندس خالد عبد الحميد مدير عام صرف شمال الجيزة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.