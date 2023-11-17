اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 07:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

صحة غزة: استشهاد 50 فلسطينيا منذ اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبى

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 06:12 م
صحة غزة: استشهاد 50 فلسطينيا منذ اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبى مجمع الشفاء
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الناطق باسم الصحة فى غزة استشهاد 50 فلسطينياً، منذ اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة بسبب الحصار وانقطاع الوقود.

فيما أكد مدير مجمع الشفاء الطبى فى غزة الدكتور محمد أبو سليمة أن الصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع، مشيرا إلى سقوط شهداء كل دقيقة.

وأشار مدير مجمع الشفاء الطبى فى غزة أن الاحتلال يتحرك بحرية داخل المستشفى وهو ما ينفى وجود أى مقاومة، مضيفا" نتعرض للإبادة".

وذكر ابوسليمة أن ما سمح الاحتلال بدخوله من ماء وغذاء لا يكفى سوى مئتى شخص حيث نبذل كل ما بوسعنا لإبقاء الأطفال الخدج على قيد الحياة.

وشدد مدير مجمع الشفاء الطبى على أن الحضانات التى أحضرها الاحتلال لا قيمة لها دون كهرباء.

وأتم ابوسليمة تصريحاته قائلا : نواصل دفن الجثث بالمقبرة التى حفرناها داخل المستشفى.







مجمع الشفاء

غزة

دمار غزة

فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

قصف غزه

القصف الاسرائيلى

جرائم اسرائيل

الضفه الغربية



الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة: لا يمكن السماح باستمرار الأزمة الإنسانية الحالية فى قطاع غزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 05:43 م

فصائل المقاومة الفلسطينية تكشف حقيقة نقل رهائن إلى مستشفيات قطاع غزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 05:40 م

مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 05:27 م

الضغوط المصرية مستمرة من أجل فلسطين.. المجتمع الدولى يقدم الشكر للقيادة المصرية لدعمها غزة.. أمريكا: القاهرة دورها ريادى فى إيصال المساعدات للقطاع.. فرنسا: شكرا لمصر.. وشاب فلسطينى:"ما فى حد بيحبنا قد المصريين"

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 05:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة