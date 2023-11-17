كيف يحمى النظام الغذائي من خطر الإصابة بالسكرى؟

كتبت رانيا عامر

الإفراط في تناول الحلويات يعرض الشخص إلى خطر الإصابة بمرض السكرى، لذا ينصح الأطباء باتباع نظام غذائى منخفض السكريات لتقليل فرص الإصابة بالمرض، ويوضح التقرير التالى أهمية التغذية الجيدة للحفاظ على الصحة العامة وتقليل فرص الإصابة بالأمراض وخاصة السكر، وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

قال الدكتور داكشاتا بادي، أخصائى مرض السكرى الوقائى، بمركز كونكر للسكرى، إنه يجب على الشخص تقليل تناول السكر علي مدار اليوم، ويجب أن يكون على دراية بكمية السكر المخفي الذي يحتويه طعامنا الذي نستهلكه كل يوم، هذا يساعد أيضا في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والتخلص من السكر، وإيجاد بدائل مناسبة للأطعمة الغنية بالسكريات والتي تزيد من خطر الإصابة بالسمنة . يمكنك البدء بالتخلص من السكر في قهوتك اليومية أو التوقف عن المشروبات الغازية.

نمط غذائى يحميك من السكرى :

.اختر المشروبات الصحية.

. ينصح بكثرة شرب الماء، وتجنب المشروبات المصنعة مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، ويجب على المرء استبدل المشروبات الغازية بعصائر الفاكهة .ويفضل تناول شاي الأعشاب والقهوة غير المحلاة وعصائر الخضار.كما يجب أن يكون الحليب الخالي من الدسم واللبن الخفيف وماء جوز الهند من أفضل خيارات الترطيب لديك.

.الحد من استخدام التوابل:

معظم التوابل، مثل الكاتشب والصلصات والمخللات والخل والأعشاب والبهارات والتوابل وما إلى ذلك، تحتوي على مكونات غير صحية مثل النكهات والألوان الاصطناعية وكميات زائدة من الملح والسكر المضافين، وبالتالي يجب تجنبها أو الحد من استخدامها على أساس يومي. خاصة وانها تعد أضافة الى كافة أطباق الطعام لتعزيز النكهة .

.تخلص من الحلويات السكرية:

جميع الحلويات مليئة بالسكر ولا تقدم أي قيمة غذائية. لأنها تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بينما تتركك متعبا وجائعا لمزيد من السكر. يمكنك تناول الحلويات منخفضة السكر مثل الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70% من الكاكاو.

.الملصقات الغذائية:

تحتوي المواد الغذائية المصنعة والمعلبة على سكر مضاف، لذا يجب عليك التحقق من الملصقات الغذائية. ويتم إدراج جميع المكونات حسب الكمية، يجب على المرء تجنب المنتجات التي تحتوي على السكر أو مرادفات السكر، مثل السكروز، والمالتوز، ودكستروز، والفركتوز، والجلوكوز، واللاكتوز، وغيرها.

. مواد غذائية غنية بالبروتين

يوفر النظام الغذائي الغني بالبروتين والألياف العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الحد من الجوع وتعزيز الشبع، في حين يرتبط النظام الغذائي عالي السكر بزيادة الشهية وزيادة الوزن. من السهل عليك زيادة تناول البروتين مع تغييرات طفيفة في النظام الغذائى، مثل ملء ربع الطبق بالأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والبيض والبقوليات والبقوليات.