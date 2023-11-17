كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتوريد المنتجات الدفاعية ذات الأولوية

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ذكرت وكالة مشتريات الأسلحة فى سول، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقعتا على ترتيب يهدف إلى إعطاء الأولوية لتوريد المواد والسلع المتعلقة بالدفاع فيما بينهما، فى خطوة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد الأمنية الخاصة بهما.

وأضافت الوكالة - فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم /الجمعة/ - أن إدارة برنامج المشتريات الدفاعية ووزارة الدفاع الأمريكية وقعتا على اتفاقية أمن الإمدادات، التى تسمح لكلا الجانبين بأن يطلب من الآخر أولوية التسليم لطلبات السلع المتعلقة بالدفاع.



وتابعت: "من المتوقع أن تتلقى (كوريا الجنوبية) موارد دفاعية أمريكية على نحو تفضيلي، مما يفيد نشر وتشغيل أنظمة الأسلحة فى البلاد فى الوقت المناسب".



ويأتى التوقيع بعد أن اتفق الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول والرئيس الأمريكى جو بايدن على تعزيز الشراكات فى سلاسل التوريد الدفاعية خلال قمتهما فى سول، فى مايو من العام الماضي.