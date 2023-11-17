قوات الاحتلال الإسرائيلى تعلن العثور على جثة مجندة فى غزة

وكالات الأنباء

قال متحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلى إن قواته عثرت على جثة مجندة أخرى فى مبنى قريب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، لتصبح ثانى مجندة يتم العثور على جثتها فى قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال أفيخاى أدرعى إن المجندة القتيلة "نوعا مرتسيانو" كانت ضمن الرهائن لدى الفصائل الفلسطينية .

وأضاف: "عملية التعرف على الجثة قامت بها جهات طبية وممثلو دائرة الحاخامية العسكرية بالتعاون مع معهد الطب الشرعي وشرطة إسرائيل".

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل الجندية بعد أن نشرت الفصائل مقطع فيديو لها على قيد الحياة، وبعد ذلك بعض الصور لما قالت الفصائل إنها جثتها بعد مقتلها في غارة إسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، مساء الخميس، العثور على جثة المجندة يهوديت فايس، وقالت أيضاً إنها عثرت عليها في مبنى قريب من مستشفى الشفاء.