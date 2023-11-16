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الجيش الإسرائيلى يعلن انتشال جثة رهينة إسرائيلية من مبنى قرب مستشفى الشفاء

الخميس، 16 نوفمبر 2023 08:38 م
الجيش الإسرائيلى يعلن انتشال جثة رهينة إسرائيلية من مبنى قرب مستشفى الشفاء غزة
وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم انتشال جثة رهينة إسرائيلية في غزة من مبنى قرب مستشفى الشفاء، بحسب سكاى نيوز.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلى، يوآف جالانت، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلى عثر على نتائج مهمة في مستشفى الشفاء، معلنا بدء المرحلة التالية من العملية البرية، بينما لم يوضح وزير الدفاع الإسرائيلى تفاصيل النتائج داخل المستشفى.

وقال جالانت، خلال زيارة إلى مركز قيادة الفرقة 36 فى جيش الاحتلال الإسرائيلي: "العملية مستمرة ويتم تنفيذها بطريقة دقيقة وانتقائية ولكن حازمة للغاية".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلى أكمل السيطرة على الجزء الغربى من مدينة غزة، وقام بتطهير المنطقة من أي نشطاء وأصول لحماس". وتابع جالانت: "لقد بدأت المرحلة التالية من العملية البرية".

 







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