إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال دمر 3 أبنية تابعة لمستشفى الشفاء بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحيط بمجمع الشفاء في غزة، وقام جيش الاحتلال بتدمير 3 أبنية تابعة لمستشفى الشفاء بغزة.
وأكدت، أن الاحتلال يمنع أي شخص من مغادرة مستشفى الشفاء بغزة، كما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.
مشاركة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحيط بمجمع الشفاء في غزة، وقام جيش الاحتلال بتدمير 3 أبنية تابعة لمستشفى الشفاء بغزة.
وأكدت، أن الاحتلال يمنع أي شخص من مغادرة مستشفى الشفاء بغزة، كما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة