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إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال دمر 3 أبنية تابعة لمستشفى الشفاء بغزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 09:43 ص
إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال دمر 3 أبنية تابعة لمستشفى الشفاء بغزة غزة
كتب محمد شعلان

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحيط بمجمع الشفاء في غزة، وقام جيش الاحتلال بتدمير 3 أبنية تابعة لمستشفى الشفاء بغزة.

وأكدت، أن الاحتلال يمنع أي شخص من مغادرة مستشفى الشفاء بغزة، كما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

 

 







القاهرة الإخبارية

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