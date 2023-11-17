إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال دمر 3 أبنية تابعة لمستشفى الشفاء بغزة

كتب محمد شعلان

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحيط بمجمع الشفاء في غزة، وقام جيش الاحتلال بتدمير 3 أبنية تابعة لمستشفى الشفاء بغزة.

وأكدت، أن الاحتلال يمنع أي شخص من مغادرة مستشفى الشفاء بغزة، كما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.