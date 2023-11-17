علامات تدل على الإصابة بسرطان الثدى الالتهابى النادر

كتبت مروة محمود الياس

سرطان الثدى الالتهابى أو الملتهب أحد أنواع أورام الثدى النادرة، ولكنه في طبيعته "شرس" وينتشر بسرعة كبيرة، ويكون نموه عاليا وسريعا وخطيرا، وفقا لتقرير نشر في موقع medicalnewstoday الطبي، والذى أوضح أبرز علامات وأعراض هذا السرطان أو الورم أنه قد يبدأ مثله مثل باقى الأورام بكتلة في الثدى تتحسسها المرأة، وبعد ذلك تبدأ باقى الأعراض في الظهور تدريجيا.

فوفقا للتقرير، هناك علامات واضحة ومتطورة لهذا الورم الالتهابى، تشعر خلاله المرأة بثقل وزيادة في حجم ووزن الثدى، إضافة إلى ظهور بقع كبيرة حمراء في بعض الحالات دون الأخرى، مع إمكانية تورم الثدى بشكل عام، وهناك بعض العلامات النادرة الأخرى مثل تغيرات واضحة في بشرة الثدى، مع ظهور الجلد المتعرج أو "المنكمش".

ومن أبرز الأعراض الأخرى لورم الثدى الالتهابى النادر، أن المرأة تعانى خلاله من تحسس عند لمس الثدى بسبب الآلام فيه والالتهاب، كذلك قد تشعرأيضا بحالة من الحرارة الناتجة منه، هذا النوع النادر من الأورام في الثدى، يصعب بشدة تشخيصه وقد تتداخل أعراض مع أنواع أخرى من أورام الثدى، وهو ما قد يؤخر خطة علاجه قليلا، ولكن المختصين في هذه النوعيات من الأورام أصبحوا أكثر دراية بهذا النوع، ويحسم الأمر والتشخيص في كثير من الحالات هو التطور الخطير في حالة الثدى، لأن أعراضه تسوء سريعا وتكثر وتظهر بشكل متتابع، وبالتالي فالتغيرات والعلامات السريعة التي تظهر على المرأة تصبح إشارة هامة للإصابة به.