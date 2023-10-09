شائعات حول مرض سرطان الثدى.. اعرف التفاصيل

كتبت رانيا عامر

أكتوبر شهر التوعية من الاصابة بمرض سرطان الثدي التى تصاب منه السيدات فى مختلف مراحل أعمارهن، لا يزال سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان انتشارًا في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يؤثر سرطان الثدي على النساء والرجال على حد سواء، لكنه أكثر شيوعًا عند النساء. وسيوضح التقرير التالى مجموعة من الخرافات حول مرض سرطان الثدى ، وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia.





أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (US CDC)، أن مرض سرطان الثدي هو نوع من السرطان الذي ينشأ في خلايا الثدي. ويحدث ذلك عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في الثدي في النمو بشكل لايمكن السيطرة عليه، وتشكل كتلة أو كتلة من الأنسجة تسمى ورمًا، حيث يتم تشخيص غالبية حالات سرطان الثدي لدى النساء فوق سن 50 عامًا.



خرافات بشأن سرطان الثدى _ ليس لدي تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، وبالتالي فأنا لست في خطر

معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي ليس لديهم تاريخ عائلي معروف للمرض. في حين أن بعض الحالات تكون وراثية، وتمثل 5-10% فقط، فإن غالبية حالات سرطان الثدي تنتج عن عوامل مثل البيئة ونمط الحياة.

عوامل الخطر الرئيسية هي الجنس والشيخوخة. يمكن أن تتطور خلايا الثدي السليمة إلى طفرات مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. سرطان الثدي بسبب ضربات ناتجة عن الحوادث إصابات الثدي، مثل تلك الناجمة عن الحوادث أو الضربات، لا تسبب السرطان. قد تؤدي إلى الألم أو الكدمات أو النزيف، مما يؤدي إلى حالات مثل الأورام الدموية



حمالات الصدر ذات الأسلاك السفلية يمكن أن تسبب سرطان الثدي حمالات الصدر، بما في ذلك تلك ذات الأسلاك الداخلية، لا تسبب السرطان. لا يوجد دليل علمي يدعم الأسطورة القائلة بأن حمالات الصدر ذات الأسلاك الداخلية تحد من تدفق السائل الليمفاوي. يعد العثور على حمالة صدر مناسبة لراحتك أمرًا بالغ الأهمية، بغض النظر عما إذا كانت تحتوي على أسلاك داخلية أم لا.



حمل الهاتف في حمالة الصدر يمكن أن يسبب سرطان الثدي على الرغم من أنه ليس الخيار الأكثر راحة، إلا أن حمل هاتفك الخلوي في حمالة الصدر لا يسبب سرطان الثدي. لم تجد الدراسات أي صلة بين استخدام الهاتف والسرطان. لمنع مشاكل الجلد المحتملة، ينصح بحمل هاتفك في حقيبة أو محفظة أو جيب بدلاً من ذلك.



سرطان الثدي يصيب النساء فقط وليس الرجال الرجل أيضاً معرض للإصابة بسرطان الثدي رغم أن النسبة قد تكون قليلة. يجب على الرجال أيضًا إجراء فحوصات ذاتية للثدي والإبلاغ الفوري عن أي تغييرات إلى أطبائهم. ويقل الوعي لدى الرجال، مما يؤدي إلى تأخر العلاج وارتفاع معدلات الوفيات.