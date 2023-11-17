ضبط 30 قضية مخدرات في حملات أمنية بفيصل بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية بمنطقة فيصل بالجيزة استهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (30 قضية بإجمالى 30 متهم) وبحوزتهم (كميات من "الحشيش ، الهيروين ، الأيس ، البودر" المخدر –35 قضية سلاح أبيض).

وفى مجال تنفيذ الأحكام ضبط عدد (18 حكم جناية – 67 حكم مستأنف – 137 حكم جزئى – 167 حكم غرامة – 21 مخالفة). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.