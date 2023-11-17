سقوط أكثر من 80 شهيدا تحت ركام منزل استهدفته قوات الاحتلال فى مخيم النصيرات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بسقوط أكثر من 80 شهيدا تحت ركام منزل استهدفته قوات الاحتلال في مخيم النصيرات بقطاع غزة.
سقوط أكثر من 80 شهيدا تحت ركام منزل استهدفته قوات الاحتلال فى مخيم النصيراتالجمعة، 17 نوفمبر 2023 01:07 م
الوضع فى غزة
كتب ـ محمد شعلان
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