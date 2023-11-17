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سقوط أكثر من 80 شهيدا تحت ركام منزل استهدفته قوات الاحتلال فى مخيم النصيرات

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 01:07 م
سقوط أكثر من 80 شهيدا تحت ركام منزل استهدفته قوات الاحتلال فى مخيم النصيرات الوضع فى غزة
كتب ـ محمد شعلان

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بسقوط أكثر من 80 شهيدا تحت ركام منزل استهدفته قوات الاحتلال في مخيم النصيرات بقطاع غزة.







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القاهرة الاخبارية



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