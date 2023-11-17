سقوط أكثر من 80 شهيدا تحت ركام منزل استهدفته قوات الاحتلال فى مخيم النصيرات

كتب ـ محمد شعلان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بسقوط أكثر من 80 شهيدا تحت ركام منزل استهدفته قوات الاحتلال في مخيم النصيرات بقطاع غزة.