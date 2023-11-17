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رسالة شكر لشعب مصر من غزة.. فلسطينى: "ما فى حد بيحبنا قد المصريين".. فيديو

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 04:59 م
رسالة شكر لشعب مصر من غزة.. فلسطينى: "ما فى حد بيحبنا قد المصريين".. فيديو الشاب الفلسطيني
كتب عبد الوهاب الجندى

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وجه شاب فلسطيني من قطاع غزة، التحية إلى الشعب المصري، قائلا: الشعب المصري شعب عظيم ولا أتوقع أن يكون هناك أحد في العالم يحبنا قد الشعب المصري.

وقال في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي: شعب مصر شعب محترم ويحترمنا، والمواقف واضحة وظاهرة أنت كفلسطيني تشعر بها، أول ما يعرف أي شخص مصري أنك فلسطيني من غزة يفعل كل ما يمكن فعله ويشيلك فوق راسه

وأضاف: "مثلا أروح عندي كشف دكتور بندفع الكشف يشوف لهدتنا مختلفة بيسأل انت من أين، بقوله من غزة راح يطلع للخارج وبيجيب ثمن الكشف ويقولي لا مش هاخده هذا أقل واجب لأهل فلسطين.".







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