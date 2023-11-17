رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بمواجهة من يقف أمام ترحيل اللاجئين إلى رواندا

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تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بمواجهة أي شخص يقف في سبيل خطة حكومته لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.

وقال سوناك - للصحفيين حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة - إن "صبره قد نفد" وأن حكومته لا ترغب سوى في حل المشكلة، مضيفًا: "يمكننا إقرار تلك القوانين في البرلمان، وأن تلك القوانين ستمنحنا السلطة والصلاحيات التي نحتاج إليها".

وتابع: "سواء كان مجلس اللوردات أو حزب العمال يقف في طريقنا، فسوف أواجههم لأنني أرغب في إنجاز هذا الأمر وأريد إيقاف القوارب".

وتأتي تصريحات سوناك بعد حكم المحكمة العليا، أول أمس الأربعاء، بعدم قانونية ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، على أساس أن هؤلاء الذين يتم ترحيلهم إلى رواندا سيكونوا في "خطر حقيقي" /على حسب تعبيرها/، عند إعادتهم إلى بلدهم الأصلي بغض النظر عما إذا كان طلب اللجوء الخاص بهم مبررًا من عدمه.

وبموجب الخطة، كانت بريطانيا تعتزم ترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء، الذين وصلوا إلى شواطئها بصورة غير قانونية، إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا في محاولة لردع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من أوروبا في قوارب صغيرة.