خبير اقتصادى: التعاون مع الهند وروسيا يضاعف صادرات المنسوجات 5 مرات

كتب عبد الحليم سالم

‏أكد أشرف بدوى، الخبير في صناعة الغزل والنسيج أن مشاركة مصر فى المعارض المحلية والدولية بمثابة خطوة مهمة؛ لضمان منافسة المنتجات المصرية فى مختلف الأسواق العالمية ،لاسيما أن صناعة المنسوجات المصرية كانت تعد من أهم الصناعات والمنتجات فى المنطقة ،وبالتالي من المهم استعادة هذا الأمر مجددا، تزامنا مع عملية التطوير الواسعة التي تشهدها مصانع الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي يشرف عليها ويتابعها الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والتي تصل تكلفتها لـ33 مليار جنيه.

وتشارك شركات قطاع الأعمال العام في معرض destination africa للصناعات النسيجية الجاري تنظيمه في مصر .

‏أضاف أشرف بدوى لـ"اليوم السابع" أنه من المهم جدا زيادة التعاون مع الهند التى تعد قوة من القوى العظمى فى إنتاج المنتجات، بالإضافة إلى روسيا التى تمثل مدخلا إلى سوق كبير لدول الاتحاد السوفيتي السابق، وبالتالى زيادة صادرات المنسوجات والملابس المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث إن هذه الصناعة يمكنها أن ترتقى بالصادرات لنحو 10 مليارات دولار سنويا، أى مضاعفات الصادرات لأكثر من 4 أو 5 مرات عن الصادرات الحالية، سواء لشركات قطاع الأعمال العام أو لبقية شركات القطاع الخاص.