حصاد الوزارات.. وزارة العمل: 7376 فرصة عمل فى 75 شركة داخل 15 محافظة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
"التضامن" لـ أ ش أ: إبرام التعاقدات الخاصة بالمشاعر المقدسة لموسم الحج
وزارة العمل: 7376 فرصة عمل فى 75 شركة داخل 15 محافظة
وزارة الصحة توضح الفحوص الطبية لمبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى
وزارة التموين: انتظام ضخ السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 لـ25%
السكة الحديد تعدل تركيب قطارى 996/997 مكيف القاهرة / أسوان
وزير الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت 48 مليونا و457 ألف خدمة منذ انطلاقها
وزيرة البيئة لـ"أ ش أ": مبادئ الحد من المخاطر يجب تدريسها فى الجامعات المصرية
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