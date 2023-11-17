اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزارة العمل: 7376 فرصة عمل فى 75 شركة داخل 15 محافظة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة العمل: 7376 فرصة عمل فى 75 شركة داخل 15 محافظة وزارة العمل
كتب ـ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 
"التضامن" لـ أ ش أ: إبرام التعاقدات الخاصة بالمشاعر المقدسة لموسم الحج
 
وزارة العمل: 7376 فرصة عمل فى 75 شركة داخل 15 محافظة
 
وزارة الصحة توضح الفحوص الطبية لمبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى
 
وزارة التموين: انتظام ضخ السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 لـ25%
 
السكة الحديد تعدل تركيب قطارى 996/997 مكيف القاهرة / أسوان
 
وزير الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت 48 مليونا و457 ألف خدمة منذ انطلاقها
 

 







حصاد الوزارات

التضامن الاجتماعى

موسم الحج

التموين

السكه الحديد



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