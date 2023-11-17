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وزارة التموين: انتظام ضخ السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 لـ25%

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 06:00 ص
وزارة التموين: انتظام ضخ السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 لـ25% سلع غذائية - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية مدى التزام السلاسل التجارية بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث أشارات إلى انتظام ضخ السلع في المنافذ وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%، كما يتم أيضا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

على جانب آخر، تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية السلع بالمنافذ إضافة إلى توفير الخضراوات والفاكهة يوميا بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، حيث تطرح الوزارة المنتجات  بفروع الشركات التابعة بالمحافظات المختلفة.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديرى المديريات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتأكد من توافر كافة المنتجات والسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.







وزارة التموين

مبادرة تخفيض أسعار السلع

أسعار السلع الغذائية

مخزون السلع الغذائية

أسعار السلع

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