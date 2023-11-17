حجز عاطل بتهمة التعدى بالضرب على شقيقين فى دار السلام

قررت نيابة دار السلام، حجز عاطل على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدى بالضرب على فتاة وشاب أثناء سيرهما فى الشارع بسبب خلافات بينهما، جاء ذلك عقب رصد منشور بمقطعى فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنان استغاثة إحدى السيدات من تعدى شخص على ابنتها محدثاً لها إصابات بالغة.

عقب رصد منشور بمقطعى فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنان استغاثة إحدى السيدات من تعدى شخص على ابنتها محدثاً لها إصابات بالغة، بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة دارالسلام من (طالبة، عامل "مصابان بجروح بأماكن متفرقة بالجسم " مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المنوه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.