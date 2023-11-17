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حبس عاطل بتهمة سرقة الأبواب الحديدية للمقابر بالدرب الأحمر

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 11:41 م
حبس عاطل بتهمة سرقة الأبواب الحديدية للمقابر بالدرب الأحمر سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الدرب الأحمر، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب الخلع، واعترف المتهم فى التحقيقات بإرتكابه للواقعة وأنه تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بالمقابر وبيعها لتاجر خردة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، حال استقلالهما تروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما ومُحمل عليه (باب حديدى) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب الخلع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.







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الدرب الاحمر

السرقة

عقوبة السرقة



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