اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 08:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

العراق.. هزة أرضية تضرب شمالى البلاد قرب الحدود التركية

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 08:00 ص
العراق.. هزة أرضية تضرب شمالى البلاد قرب الحدود التركية هزة أرضية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي فى العراق، عن حدوث هزة أرضية بمحافظة دهوك قرب الحدود العراقية التركية.

وقالت الهيئة في بيان إن المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية عند الساعة 2:31 بالتوقيت المحلي قرب الحدود العراقية التركية شمال شرق العمادية من محافظة دهوك.

وأضافت أن قوة الهزة بلغت 3.4 درجة على سلم ريختر، مشيرة إلى أنه لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين.

ودعت الهيئة في بيانها إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.







العراق

هزه ارضيه

تركيا

دهوك

شمال العراق




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة