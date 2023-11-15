6 خطوات لحماية الأطفال وكبار السن من متحور كورونا الجديد

كتبت مروة محمود الياس

قال الدكتور أشرف عقبة أستاذ المناعة ورئيس قسم المناعة جامعة عين شمس السابق، إن المتحور الجديد من كورونا يمكن الوقاية منه وهزيمته باتباع إجراءات وقائية جيدة ومنظمة للحد من العدوى.

وأضاف أستاذ المناعة أن فئتى الأطفال وكبار السن هما الأكثر عرضة للعدوى، وخاصة الأطفال نظرا لعدم اكتمال مناعتهم بالشكل الكامل، فضلا عن عدم قدرتهم على تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة والنظافة التامة، وبخاصة عند الاختلاط مع أقرانهم فى المدارس والحضانات والنوادى، ولذا وجب على الأبوين تعزيز ثقافة النظافة الشخصية وتعليم الأطفال هذه الممارسات الصحية قدر الإمكان، وكذلك يعد كبار السن من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف مناعتهم تدريجيا مع التقدم فى العمر، واحتمالية الإصابة بأمراض مزمنة تضعف دفاعات الجسم ضد المرض، مثل مرض الضغط، أو أمراض القلب والسكر.



وقدم الدكتور أشرف عقبة مجموعة من أبرز الممارسات الصحية والنصائح الهامة للوقاية من عدوى المتحور الجديد، وتعزيز دفاعات الجسم ضدها ومنها:

-الاهتمام بتهوية البيوت والفصول والأماكن التى يتواجد بها الأطفال فترات طويلة.

-عند التواصل مع مصاب بالبرد أو الانفلونزا أو الكورونا أو اية أعراض تنفسية أو صدرية يجب أن يرتدى الشخص فيه كمامة، و عدم الخلط فى أدوات الطعام والشراب والتخلص من المخلفات التى تحتوى على أية إفرازات أنفية أو غيرها من المريض.

- يجب الاهتمام بتعاطى كافة الأمصال والتطعيمات الإجبارية والاختيارية للأطفال، أما للكبار فما زال الوقت ساريا للجرعات التعزيزية من لقاح كورونا، وكذا تطعيمات الانفلونزا.

-الضغوط والتوترات الحياتية تحد من دفاعات الجسم وتدمره، فتجنبها.

-التعزيزات المناعية بضبط نوعيات الطعام والشراب، وتحويلها لنمط غذائى صحة تماما، والبعد عن كل ما يضعف المناعة من طعام مقلى وعالم السعرات منعدم الفائدة، مثل الوجبات الجاهزة السريعة، والطعام المهدرج والمصنع .

-سؤال الطبيب المتابع لمريض الكورونا كبير السن أو الطفل عن أدوية المناعة المتاحة لمرحلته العمرية وطبيعة صحته ومتطلباته وتعاطيها - إن وجدت - بانتظام شديد