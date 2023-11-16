وزن صحي ومناعة قوية.. تمارين تساعد فى الوقاية من الأمراض

كتبت رانيا عامر

ممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام يحافظ على الصحة العامة للأشخاص، مثل اتباع النظام الغذائي السليم الذى يحميك من خطر الإصابة ببعض الأمراض ، ويمكن أن تساعد التمارين الرياضية البسيطة فى الحد من خطر الإصابة بمرض السرطان، وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

تمارين تساعد في الحد من خطر إصابتك بالأمراض :



المشي السريع:

المشى السريع هو نشاط بسيط ولكنه قوى، يحفز على تصعيد تدريجى للسرعة، ويعزز بشكل فعال معدل ضربات القلب والتنفس، كما يحسن من حالتك المزاجية ووتحسين دورة نومك وتقوية جهاز المناعة، مما يجعلك أكثر قوة للوقاية من الأمراض.

ركوب الدراجات:



سواء كنت على دراجة ثابتة أو فى الهواء الطلق، فهي توفر تمرينا مميزا للقلب والأوعية الدموية، من الأفضل تنفيذه بكثافة متوسطة إلى عالية، لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة، عدة مرات في الأسبوع.

تمارين تدريب القوة:

استكمالا للأنشطة الهوائية، تعمل تمارين تدريب القوة مثل القرفصاء بوزن الجسم والضغط على تقوية الجهاز العضلي الهيكلي، تستلزم القرفصاء بوزن الجسم نزولا متحكما إلى وضعية الجلوس، ثم العودة إلى الوقوف، في حين أن تمارين الضغط تساعد فى تقوية العضلات الأمامية للصدر والكتف مما يزيد من كتلة العظام وتمنع الهشاشة، فالتمارين الرياضية لا تساهم في الحفاظ على وزن صحى للجسم فقط، بل تساهم أيضا في تنظيم الالتهابات وتعزيز وظيفة المناعة، وهي عوامل محورية في الوقاية من السرطان.