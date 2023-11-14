اليوم العالمي للسكرى.. تمارين رياضية تحافظ على مستويات السكر بالدم

كتبت رانيا عامر

يحتفل العالم باليوم العالمى لمرضى السكرى في 14 نوفمبر من كل عام، ولذلك فإن التوعية بالمرض أمر غاية في الأهمية، حيث إن ممارسة بعض الأنشطة الرياضية البسيطة تساعد في الحفاظ على استقرار معدلات السكر في الدم، وارتفاع مستويات الطاقة لدى الأشخاص، وذلك وفقًا لما نشره موقع hindustantimes.

أكد الدكتور سوبرامانيان كانان، رئيس قسم الغدد الصماء والسكري في الهند، أن تلك التمارين الرياضية لا تساعد في التحكم بنسبة الجلوكوز في الدم فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز الصحة العامة والرفاهية، ما يقلل من خطر المضاعفات المرتبطة بمرض السكرى، مشيرًا إلى ضرورة ممارسة الرياضة للأفراد المصابين بالسكر لأنها تساعد على تحسين حساسية الأنسولين، وخفض مستويات السكر في الدم، والحفاظ على وزن صحي.

كما أوضح الدكتور سويرامانيان، أن أنواع التمارين التي يجب على مرضى السكرأن يجعلها ضمن روتينهم اليومي تشمل المشى السريع أو الجرى وتدريبات القوة والتوازن.

تمارين لمرضى السكرى تنظم نسبة الجلوكوز:

التمارين الرياضية

تعتبر التمارين الرياضية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، مثل المشى السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة، مفيدة للغاية للأشخاص المصابين بالسكرى، تساعد تلك التمارين على تحسين حساسية الأنسولين، ويخفض مستويات السكر في الدم، ويقلل من خطر المضاعفات المرتبطة بمرض السكرى.

تدريب المقاومة "القوة"

يعد تدريب القوة لمدة 15 دقيقة على الأقل أمر ضرورى فى إدارة مرض السكر، فهو يساعد على زيادة كتلة العضلات، وتحسين حساسية الأنسولين، وتعزيز السيطرة على الجلوكوز، وتضمن تمارين القوة ما بين رفع الأثقال وتمارين أشرطة المقاومة وتمارين وزن الجسم مثل تمارين الضغط والقرفصاء.

تمارين التوازن والمرونة

تعتبر تمارين التوازن لمدة 15 دقيقة على الأقل يوميا، مثل الوقوف بساق واحدة، والمشى من الكعب إلى أخمص القدمين، وممارسات العقل والجسم مثل اليوجا، ضرورية لمرضى السكر .

تمارين مكافحة الجاذبية

تعتبر التمارين المضادة للجاذبية، مثل السباحة وصعود السلالم، مفيدة للغاية لمرضى السكرى، تعمل هذه الأنشطة ذات التأثير المنخفض على تقليل الضغط على المفاصل ،كما تساعد التمارين المنتظمة المضادة للجاذبية على التحكم في مستويات السكر في الدم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين قوة العضلات، مما يترتب عليه تقليل مخاطر الإصابة بتلك الأمراض.