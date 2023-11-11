وزارة التموين: استمرار طرح السلع للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار التعاقد على شراء السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، بجانب العمل على تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية في ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في الأسواق، للحد من ارتفاع الأسعار.

على جانب آخر تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك الأسواق للتأكد من مدى التزام التجار بتطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.