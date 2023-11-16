نصائح لصحتك الإنجابية.. أبرزها راقب السكر ومارس الرياضة

كتبت مروة محمود الياس

تحسين فرص الإنجاب أمر يهم الكثير ممن يخططون لإنجاب الاطفال، والاهتمام بالصحة الانجابية بشكل عام أمر فى غاية الأهمية لأنه يضمن الالتزام بنمط حياتى صحى، يحسن ويعزز من هرمونات الجسم كافة، وبالتالى تعزيز الصحة العامة.

ووفقا لتقرير نشره موقع جامعة واشنطن الأمريكية، فإن الصحة الانجابية يمكن تعزيزها لدى الرجل والمرأة باتباع بعض النصائح الهامة، والالتزام ببعض الممارسات اليومية الهادفة لصحة أفضل، ومن أهم هذه الممارسات النوم الجيد بعدد ساعات كاف لا يقل عن 8 ساعات، لتوازن هرمونات وأجهزة الجسم، واسترخاء تام لعضلات الجسم وقدرة على بذل جهد منظم عند الاستيقاظ، كذلك يساعد على تقليل حدة التوتر والعصبية.

وتابع التقرير أن مراقبة وقياس سكر الدم على الدوام حتى للأشخاص الأصحاء أمر فى غاية الأهمية لمن يريد تعزيز صحته الانجابية، فضلا عن أهمية تناول مكملات مساعدة على تحسين حالة الجسم والهرمونات مثل حمض الفوليك للسيدات بشكل خاص

وتابع التقرير موضحا أهمية تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفوليك اسيد والكثير من العناصر والبعد عن كل ما يمكن أن يسبب السمنة التى تعد العدو الأول للصحة الانجابية.

وتابع التقرير مبرزا أهمية التقليل من تناول اللحوم الحمراء لمن يريد تعزيز صحته الانجابية، واستبدالها باللحوم البيضاء ولحم السمك والديك الرومى لاحتوائها على الاوميجا 3 الهامة جدا لتعزيز الصحة الانجابية.

وأشار التقرير إلى أهمية الرياضة وممارسة نشاط بدنى منتظم للحصول على دورة دموية جيدة مما يعزز من عمل أجهزة الجسم وهرموناته وصحة الشخص الانجابية.