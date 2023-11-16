اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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صدامات بين متظاهرين داعمين لغزة مع الشرطة أمام الحزب الديمقراطى بواشنطن

الخميس، 16 نوفمبر 2023 07:27 ص
صدامات بين متظاهرين داعمين لغزة مع الشرطة أمام الحزب الديمقراطى بواشنطن غزة
وكالات

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أفاد موقع روسيا اليوم بوقوع صدامات بين متظاهرين داعمين لغزة والشرطة الأمريكية أمام مقر الحزب الديمقراطي في العاصمة واشنطن.

وارتدى المعتصمون قمصانا سود كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن"، و"اليهود يطالبون بوقف إطلاق النار الآن"، وعمدوا إلى التجمع كتفا بكتف وإغلاق المدخل الرئيسي لمقر الحزب.

كما أضاءوا شموعا، وحملوا لافتات مؤيدة لوقف النار.

وتظهر المشاهد تدافعا بين عناصر من الشرطة الدراجة وعدد من المحتجات اللواتي أصرين على البقاء في أماكنهن وتكرار الشعارات المؤيدة لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى "تفاؤلا معتدلا" بإمكان توصل إسرائيل والفصائل الفلسطينية لاتفاق حول إطلاق سراح قسم من الرهائن المحتجزين في غزة، مؤكدا أنه طلب من إسرائيل أن تكون "حذرة للغاية" في عمليتها العسكرية في مستشفى الشفاء في القطاع.







غزة

فلسطين

الحزب الديمقراطى

الشرطة الامريكية




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