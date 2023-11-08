اليوم السابع
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النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يعارضون إقرار حزمة مساعدات لإسرائيل

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 02:00 ص
النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يعارضون إقرار حزمة مساعدات لإسرائيل الشيوخ الامريكى
أحمد علوى

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عرقل نواب الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بشأن مساعدات إسرائيل، بحسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأكدت الوكالة أن "الديمقراطيين عرقلوا محاولة لإقرار مشروع قانون المساعدات الطارئة لإسرائيل، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، لكنه لا يتضمن تقديم مساعدات لأوكرانيا".

وأوضحت الوكالة أن الديمقراطيين عارضوا اعتماد القانون، مشيرين إلى أنهم يؤيدون تقديم المساعدة ليس فقط لإسرائيل، ولكن لأوكرانيا أيضا.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنهم يعدون مشروع القانون الخاص بهم بشأن التمويل الإضافي ويأملون في تقديمه هذا الأسبوع، وفقا للوكالة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "نوفوستي"،نقلا عن خبراء أمريكيين، بأن التصويت الأخير في مجلس النواب على مشروع قانون لمساعدة إسرائيل دون ذكر أوكرانيا يشكل ضربة كبيرة لكييف.

ووفقا للخبراء الأمريكيين: "التصويت الأخير في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لمساعدة إسرائيل دون ذكر أوكرانيا لا يبشر بالخير بالنسبة لكييف، فقد ظل دعم المؤسسة للرئيس فلاديمير زيلينسكي يضعف منذ فترة طويلة، كما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إخراج أوكرانيا من العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام، وبدون المساعدات الأمريكية، فإن الاستراتيجية العسكرية لنظام كييف معرضة لخطر كبير".







النواب الديمقراطيون

مجلس الشيوخ الأمريكي

اسرائيل

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