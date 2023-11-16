ديفيد كاميرون يزور أوكرانيا فى أول مهمة له كوزير خارجية بريطانيا

وكالات

سافر ديفيد كاميرون إلى أوكرانيا فى أول رحلة له كوزير خارجية بريطانيا فى زيارة غير معلنة بعد أيام فقط من تعيينه المفاجئ، لكنه لم يصدر أى إعلان مهم حول مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وأثناء لقائه بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم الخميس، تعهد كاميرون بمواصلة الدعم البريطانى طويل الأمد لأوكرانيا.

وقال كاميرون: "أردت أن تكون هذه رحلتى الأولى على المستوى الشخصي، مضيفًا: "إننى معجب بقوة وتصميم الشعب الأوكراني".

ومع ذلك، لم يكن هناك التزام علنى فورى بشأن التمويل المستقبلى للمساعدات العسكرية لأوكرانيا. ومن المتوقع الإعلان عن ما إذا كانت بريطانيا ستستمر فى مستوى إمدادات الأسلحة البالغ 2.3 مليار جنيه إسترلينى سنويًا فى بيان الخريف القادم من المستشارة.

تم تعيين رئيس الوزراء السابق وزيرًا للخارجية من قبل ريشى سوناك يوم الاثنين الماضى وتم تعيينه فى مجلس اللوردات حتى يتمكن من تولى هذا المنصب.

وفى أوكرانيا، تزايدت المخاوف بشأن الدعم العالمي، حيث أدى الصراع فى الشرق الأوسط إلى صرف الانتباه عن البلاد، كما برزت أسئلة طويلة المدى حول الدعم المالى الغربى مع توجه الولايات المتحدة إلى دورة انتخابية.

وقال زيلينسكي: "الآن، كما تعلمون، لا يركز العالم على الوضع فى ساحة معركتنا فى أوكرانيا، وهو منقسم من أجل التركيز". "هذا لا يساعد حقًا، ونحن ممتنون لأن المملكة المتحدة دعمت دائمًا أوكرانيا".