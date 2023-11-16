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المشدد 7 سنوات لعاطل وآخر قتلا شخصا بسبب خلافات سابقة فى الإسكندرية

الخميس، 16 نوفمبر 2023 10:03 ص
المشدد 7 سنوات لعاطل وآخر قتلا شخصا بسبب خلافات سابقة فى الإسكندرية سجن - ارشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة كل من " م.ع.م" و " م.م.ع"، بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهما والزمته بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم في قتل المجني عليه " ع.م.ق" .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 19116 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد، بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه مما ادي الي وفاته، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه علي اثر خلافات سابقة، بين كل من "م.ع.م" عاطل و" م.م.ع" طالب ، وبين المجني عليه " ع.م.ق" عاطل ، وفي يوم الواقعة حال سيرهما  في الطريق العام أبصروا المجني عليه يسير بمفرده ،فقاموا بإحضار أسلحة بيضاء وانقضوا عليه بعدة طعنات فحدثت له الإصابات التي أودت بحياته ، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.







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عقوبة القتل

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