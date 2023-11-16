المحطات النووية تقرر تأجيل الاحتفال بالعيد الوطنى الثالث

كتبت رحمة رمضان

أعلنت هيئة المحطات النووية برئاسة الدكتور أمجد الوكيل تأجيل الاحتفال بالعيد السنوى الثالث للطاقة النووية بمصر المحدد له 19 نوفمبر من كل عام، وذلك بحضور العديد من القيادات وخبراء الطاقة النووية فى مصر، الذى كان من المقرر تنظيمه يوم 21 نوفمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لحين تهدئة الأوضاع بالمنطقة.

وقالت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى بيان لها اليوم، أنه تقرر أن يتم تنظيم حملة تبرع بالدم للعاملين بالهيئة لصالح مصابين غزة تضامنا مع القضية الفلسطينية.

ويعد 19 نوفمبر الذى حددته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العيد السنوى للطاقة النووية من كل عام هو يوم تاريخى فى حياة المصريين، حيث شهد هذا اليوم من عام 2015 توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روس اتوم الروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإطلاق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع.

وتعتبر أهم مميزات المحطة النووية بالضبعة هو اعتماد شركة روساتوم الروسية على أعلى معايير الأمان المستخدمة فى هذه النوعية من المفاعلات، علاوة على أنها تعتبر الاعلى أمان والأحدث بالعالم.

يذكر أن هيئة المحطات النووية هى المالك والمشغل للمحطة النووية بالضبعة، علاوة على الاعتماد على نسبة من مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة النووية المحلية فى مصر.