المحطات النووية: توليد الكهرباء من "الضبعة" يوفر 7 مليارات متر مكعب غاز سنويا

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ستوفر 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، كاشفاً ان توليد 1 كيلو وات ساعة من الكهرباء يحتاج 6.4 قدم مكعب (0.185 متر مكعب) وبحساب توليد 4 مليون 800 ألف كيلو وات على مدار العام من محطة الضبعة وهو ما يعظم القيمة المضافة خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.

وأوضح الوكيل في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوفر الذى تحققه محطة الضبعة من الغاز الطبيعي نتيجة التوليد من الطاقة النووية سيؤدى الى خفض الانبعاثات الكربونية، حيث إن توليد 1 كيلو وات ساعة باستخدام الغاز الطبيعي وفق مزيج إنتاج الكهرباء سينتج عنه نحو 393 جرام من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والانبعاثات الناتجة عن احتراق 1 متر مكعب غاز من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 2127 جرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، موضحا أن كمية الانبعاثات الكربونية الكلية الناجمة عن توليد نفس كمية الكهرباء لمحطة بقدرة 4200 ميجا وات لعام كامل تعمل باستخدام الغاز الطبيعي فستكون 7 مليار متر مكعب مضروبا في معدل الانبعاث لكل متر مكعب ليكون الإجمالي تعادل نحو 14.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وتابع الوكيل أنه فى حال الأخذ في الاعتبار الانبعاثات الصادرة أثناء دورة حياة محطة الطاقة النووية (12جرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون) فإن ما سيتم توفيره نتيجة التوليد من محطة الضبعة للطاقة النووية سيوفر ما مقداره 14.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.