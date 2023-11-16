الكرملين: قرار التشيك بتجميد الممتلكات الروسية فى الخارج "غير قانونى"

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، إن قرارات تجميد الممتلكات الروسية في الخارج غير قانونية على الإطلاق ومخالفة للقانون الدولي"،مشيرا إلى أن كل الممتلكات الروسية فى الخارج ذات الطابع الدبلوماسي وغير الدبلوماسي باتت تحت التهديد الآن.

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "لابد من دراسة الوضع ومعرفة ماذا يوجد لدى التشيكيين من مملكات في روسيا، وسيكون لدينا رد محتمل " .

وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين" أعلنت أن الرئيس فلاديمير بوتين، لم يستبعد أبدا إجراء اتصالات مع القادة الغربيين، مشيرة إلى أنه يتحدث عن الانفتاح على الحوار، وأنه من أنصار الاتصالات المثمرة.