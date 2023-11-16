اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الصحة العالمية: نبحث إخلاء مستشفى الشفاء بغزة لكن الخيارات محدودة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:07 م
الصحة العالمية: نبحث إخلاء مستشفى الشفاء بغزة لكن الخيارات محدودة مدير منظمة الصحة العالمية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، غن المنظمة تبحث سبل إخلاء مستشفى الشفاء بغزة، لكن عاد وشدد على أن الخيارات محدودة، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

كان الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، قال إن دخول الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى الشفاء فى غزة غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفى، إن الحاجة الملحة في غزة الآن هي لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والوقود والكهرباء، مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة خلال الليل غمرت المخيمات المؤقتة للنازحين في غزة ما جعل الظروف أسوأ.

كشف أدهانوم عن أن عدد أسرة المستشفيات في غزة انخفض من 3500 إلى 1400 منذ بدء التصعيد العسكري، معربا عن قلقه على سلامة الموظفين والمرضى، داعيا فى الوقت ذاته إلى حمايتهم.

وأوضح أنه لا تحديث لعدد الوفيات والإصابات في غزة في الأيام الثلاثة الأخيرة.

 







الصحة العالمية

مجمع الشفاء

غزة

الاحتلال الإسرائيلي

العدوان على غزة

القصف الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة



الموضوعات المتعلقة

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء ويقصف مسجدين بخان يونس

الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:13 م

أهم أخبار العرب والعالم حتى الظهيرة..الجيش الإسرائيلى ينشر جرافات في مجمع الشفاء بغزة.. مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على تمديد تمويل الحكومة لتفادى الإغلاق..بايدن يعلن استئناف المحادثات العسكرية الثنائية مع الصين

الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:00 م

الجيش الإسرائيلى ينشر جرافات في مجمع الشفاء بغزة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 08:00 ص

اقتحام مجمع الشفاء يفضح فشل إسرائيل المخابراتى فى قطاع غزة.. فيديو

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 11:48 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة