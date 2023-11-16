وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية، الأربعاء، :"نحن على علم بالحادث الذى تعرضت له المدمرة يو إس إس توماس هودنر، حيث دافعت السفينة بنجاح عن نفسها ضد طائرة مسيرة أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الحادثة وقعت أثناء عبور المدمرة المياه الدولية للبحر الأحمر، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية أو أضرار بالسفينة الحربية.

وتعد هذه المرة الثانية التي تسقط فيها الولايات المتحدة مقذوفات بالقرب من سفنها الحربية، حيث اعترضت سفينة حربية أمريكية أخرى الشهر الماضي أربعة صواريخ كروز و15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه إسرائيل.