اخبار الاقتصاد اليوم الخميس.. وزير الإسكان: تنفيذ محطتى رفع مياه بمدينة بدر

كتبت أسماء أمين

نشر اليوم السابع اليوم الخميس 16-11-2023 العديد من الاخبار الاقتصادية وكان أبرزها إعلان وزير الإسكان تنفيذ محطتى رفع مياه بتكلفة استثمارية 900 مليون جنيه بمدينة بدر

وزير الإسكان: تنفيذ محطتى رفع مياه بتكلفة استثمارية 900 مليون جنيه بمدينة بدر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بأنه جارٍ تنفيذ محطتي رفع مياه رقمي 4 و5 بتكلفة استثمارية حوالي 900 مليون جنيه لتغذية التوسعات العمرانية بمدينة بدر، مضيفاً أن المحطتين يجري تنفيذهما لتلبية احتياجات المناطق الجديدة التي يجري تنميتها بمدينة بدر، وتحسين الخدمة بها، ولا سيما مشروع وحدات سكن موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة " زهرة العاصمة "، تزامناً مع أعمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

وجاء ذلك خلال متابعة الدكتور عاصم الجزار، مع المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، سير العمل بعددٍ من المشروعات الجارية بالمدينة، حيث أكد وزير الإسكان ضرورة مراعاة التوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وكذا تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.

سعر جرام الذهب الآن فى السوق المصرى يسجل 2700 جنيه

ننشر آخر تحديث في اسعار الذهب اليوم بالسوق المصري بعد تغيرات كبيرة في الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2700 جنيه بعد أن أغلق أمس عند 2690 جنيها.

أسعار الذهب اليوم :عيار 24 يسجل 3086 جنيها.

عيار 21 يسجل 2700 جنيه.

عيار 18 يسجل 2314 جنيها.

الجنيه الذهب 21600 جنيه.

اونصة الذهب 1966 دولارا.

التنمية الصناعية: حوافز كبيرة للمستثمرين فى مجال التراخيص وتخصيص الأراضى

قالت الدكتورة ناهد يوسف القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو اهم ركائز التنمية الصناعية المستدامة مؤكدة على دعم الهيئة الكامل لهذا القطاع من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات كاشفة عن انه جارى العمل على تقديم عدد من خدمات الهيئة الكترونيا عبر بوابتها الالكترونية قريبا ، فضلا عن اضافة فروع اقليمية جديدة للهيئة دعما للامركزية في تقديم الخدمات والتيسير على المستثمرين الصناعيين.

وجاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الاولى بالمؤتمر السنوى للمشروعات الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر والذي نظمه الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، برعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج – وزير التضامن الاجتماعى، واستهدف المؤتمر الى تبادل الآراء والأفكار مع الخبراء والمسؤولين المهتمين بمشروعات ذلك القطاع بهدف الخروج بتوصيات لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر، وذلك بحضور المهندس مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد والنائبة هالة أبو السعد - وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب والنائب محمد مرعى - رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب

الضرائب: منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات تهدف الحد من فروق الفحص

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات لمختلف فئات المجتمع الضريبي، سواء من خلال تنظيم ندوات التوعية الضريبية عن المنظومة بالتعاون مع المؤسسات المختلفة، وكذلك من خلال الندوات التي تنظمها المصلحة أون لاين يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع ويتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للمصحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي

شعبة السكر تطالب بإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية بجلسات البورصة السلعية

طالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتدخل العاجل لدي وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل نقص إمدادات منشات الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر عملا علي توفير احتياجاتهم خاصة وأن استمرار نقص الكميات المعروضة علي هذا النحو سيؤدي إلي خسائر اقتصادية واجتماعيه سلبية علي المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة 1% بختام الأسبوع والتداولات تتجاوز 19مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصرية للبيع، وسط تداولات بلغت 19.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 24383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 29506 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10378 نقطة.