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إصابة 3 فى حادث سير بالطريق الصحراوى الغربى ببنى سويف

الخميس، 16 نوفمبر 2023 10:40 ص
إصابة 3 فى حادث سير بالطريق الصحراوى الغربى ببنى سويف اسعاف - ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب ثلاث أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص باخري نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل مدينة الفشن بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطه النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل مدينة الفشن بدائره المحافظة، دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
واستقبل مستشفى الفشن المركزى  كلا من  عبد الناصر جمال سيد محمود 39 سنة، مصاباً بكسر بالساق الأيسر، وأمنية فرغلي على احمد 21 سنة مصابة بجروح وكدمات، وجمال عبد الناصر جمال 12 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة ، ويتلقون العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.
 
 






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