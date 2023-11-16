وذكرت شرطة الكابيتول ، على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" تويتر سابقا، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، أنه يعمل عناصرها على ضبط نحو 150 شخصا يتظاهرون بشكل غير مشروع وعنيف قرب مقر حزب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مشيرة إلى أن عناصرها عمدوا إلى تنفيذ اعتقالات في أوساط المحتجين، وأن ستة من أفراد قوات الأمن تلقوا العلاج بسبب جروح طفيفة وكدمات .. وقامت الشرطة بإجلاء عدد من المشرعين المنتخبين الذين كانوا يتواجدون في مقر الحزب الديمقراطي .

وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في غزة فورا ووضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع المحاصر في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي.

ونظمت الاحتجاج ثلاث جماعات مؤيدة للسلام وجرى في منطقة قريبة من مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس الأمريكي.

وقال مشرعون كانوا داخل مبنى اللجنة الوطنية الديمقراطية، إن الشرطة قامت بإجلائهم من المنطقة.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل وأطلقت مقذوفات لتفريق المحتجين، وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي اعتقال شخص بتهمة الاعتداء على شرطي، رفض المنظمون الاتهامات بأن المتظاهرين كانوا عنيفين.