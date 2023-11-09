وقفة احتجاجية لأكثر من 100 موظف بالكونجرس تدعو لوقف إطلاق النار فى غزة

كتبت ريم عبد الحميد

نظم أكثر من 100 من العاملين بالكونجرس الأمريكى وقفه احتجاجية أمام مبنى الكابيتول، ودعوا أعضاء الكونجرس إلى دعم وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وقال البيان الرسمى للمجموعة المنظمة للوقفة "عاملون بالكونجرس من أجل وقف إطلاق النار": إننا موظفو الكونجرس بالكابيتول، ولم نعد نشعر بالارتياح إزاء التزام الصمت، فقد روعنا هجمات السابع من أكتوبر على المدنيين الإسرائيليين، ويروعنا الرد الطاغى للحكومة الإسرائيلية التى قتلت الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء فى غزة.

وقرأ أعضاء المجموعة البيان بصوت مرتفع خلال الوقفة الاحتجاجية، التى استمرت ما بين 10 إلى 15 دقيقة، قبل أن يغادروا بسلام بطلب من شرطة الكابيتول.

وتابع البيان: إن ناخبينا يطالبون بوقف إطلاق النار، ونحن الموظفون نلبى نداءاتهم. معظم رؤسائنا فى الكابيتول لا يستمعون للأشخاص الذين يمثلونهم، ونطالب قادتنا بالتحدث والدعوة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن والوقف الفورى للتصعيد الآن.

وفى مقابلة مع ذا هيل، قال أحد منظمى الوقفة الاحتجاجية، الذى رفض الكشف عن هويته لأنه يعمل مع عضو لم يدعو إلى وقف إطلاق النار، إن أكثر من 100 موظف يعملون بما بين 40 إلى 50 مكتب حضروا الوقفة. وقال المنظم إن المجموعة غير حزبية وتشمل موظفين فى مجلسى الشيوخ والنواب.

وأضاف قائلا إنه ما شهدوه يوم أمس كان أول إظهار من نوعه أن العاملين بالكونجرس لم يعودوا يشعرون بالارتياح بالوقوف والمشاهدة، كما يتجاهل رؤسائهم إرادة ناخبيهم، الشعب الأمريكى.

ونسقت المجموعة المنظمة مع جماعات خارجية قبل الوقفة، وفقا للمصدر. وفى حين أنه كان هناك حوالى 10 منظمين للحدث الاساسى، إلا أنه قدر مشاركة أكثر من 100 شخص فى عملية التخطيط.