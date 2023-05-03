كتبت نهير عبد النبى

يعد الفصام من الاضطرابات النفسية الخطيرة وهو أحد أكثر مشكلات الصحة العقلية إعاقة، يمكن أن يسبب اضطراب التفكير والأوهام والهلوسة ، فهو يؤثر على شعور الشخص وتفكيره وتصرفه ومع ذلك من الممكن أن يعيش المصابون بالفصام حياة كاملة ومرضية نسبيًا.

هناك علاجات متاحة للمساعدة في تقليل أعراض مرض انفصام الشخصية ، على الرغم من أن التعامل مع المرض يمكن أن يكون صراعًا مدى الحياة.

نقدم فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مرض الفصام وفقا لما ذكره موقع everydayhealth

س:علامات وأعراض الفصام؟



عادة ما تظهر أعراض الفصام لأول مرة في وقت مبكر من الحياة ، خلال سنوات مراهقة الشخص المتأخرة حتى أوائل الثلاثينيات من عمره يمر بعض الأشخاص "بفترة بادرية" لا تظهر خلالها أعراض الفصام ولكن قد تظهر عليهم أعراض مزاجية أو ينسحبون اجتماعيًا أو يكونون عصبيين، قد يظهر الأشخاص المصابون بالفصام سلوكيات وأعراضًا غير عادية يمكن أن تكون مزعجة للأصدقاء والعائلة.

تشمل هذه الأعراض:

-الهلوسة (عندما يرى الشخص أو يسمع أو يشم أو يشعر بأشياء غير موجودة)

-الأوهام (معتقدات غير منطقية أو غير صحيحة)

-تفكير وتحدث مشوش

-حركات جسم غير عادية

-مشاكل في الذاكرة والانتباه والتركيز

س:أسباب وعوامل خطر الإصابة بالفصام



قد تشمل عوامل الخطر لمرض انفصام الشخصية ما يلي:

-علم الوراثة تم ربط جينات معينة بزيادة خطر الإصابة بالفصام ، ولكن لا يبدو أن جينًا واحدًا مسؤولاً عن المرض.

-قد تزيد العيوب في هذه الجينات من خطر الإصابة بالفصام عن طريق التسبب في اضطرابات في الروابط بين خلايا الدماغ.

-يميل الفصام إلى الانتشار في العائلات ، على الرغم من أنه ليس كل من لديه والد مصاب بالفصام سيصاب بالمرض، يعاني الأشخاص المصابون بالفصام من أحد الوالدين أو الأشقاء من خطر الإصابة بالفصام أعلى بنحو 6 مرات .

-المواد الكيميائية للدماغ قد تزيد مشاكل بعض المواد الكيميائية في الدماغ من خطر الإصابة بالفصام. (3) هذه المواد الكيميائية ، التي تسمى الناقلات العصبية ، تساعد خلايا الدماغ في أجزاء مختلفة من الدماغ على التواصل مع بعضها البعض.

س:كيف يتم تشخيص مرض انفصام الشخصية؟



في حين أنه يمكن السيطرة على العديد من الأعراض بمرور الوقت من خلال العلاج المناسب ، إلا أن أعراض الفصام قد تكون شديدة ، وقد يكون من الصعب تشخيص مرض انفصام الشخصية هذا جزئيًا لأن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الفصام قد لا يدركون أنهم مصابون به وقد لا يأخذون أنفسهم إلى الطبيب لتلقي العلاج.

لا يوجد اختبار نهائي واحد لمرض انفصام الشخصية تستخدم المقابلات السريرية الشاملة لتشخيص المرض، سيختبر الطبيب أو يشخص الفصام عن طريق استبعاد الحالات الطبية الأخرى التي قد تسبب الأعراض.

تشمل الحالات الأخرى التي يمكن أن تترافق مع أعراض ذهانية ما يلي:

-اضطراب ذو اتجاهين

-اكتئاب

-اضطراب فصامي عاطفي

-التفاعلات الدوائية (الجمع بين بعض الأدوية التي تسبب الهلوسة وأعراض أخرى مشابهة لمرض انفصام الشخصية)

-نقص الفيتامينات وأبرزها فيتامين ب 12

-الأمراض المعدية ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والزهري

-أمراض المناعة الذاتية ، مثل الذئبة ، أو قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية ، أو التهاب الدماغ المناعي الذاتي

-مرض الكبد

-الاضطرابات العصبية ، بما في ذلك النوبات والسكتات الدماغية والأمراض العصبية الإدراكية

-أورام الدماغ أو أنواع السرطان الأخرى

س:ما هو اضطراب الفصام العاطفي؟



عادةً ما يظهر الأشخاص المصابون بالاضطراب الفصامي العاطفي أعراض اضطراب المزاج ، مثل الهوس أو الاكتئاب ، جنبًا إلى جنب مع أعراض الفصام.

ربما كانت عملية تشخيص الاضطراب الفصامي العاطفي غير دقيقة في الماضي اليوم ، هناك فرق بين الإصابة بالفصام ونوبات المزاج وبين الإصابة بالاضطراب الفصامي العاطفي.

نظرًا لأن الأعراض يمكن أن تتداخل ، فليس من الواضح دائمًا ما إذا كان الشخص يعاني من اضطراب ثنائي القطب أو اكتئاب بسمات ذهانية ، أو مرض شبيه بالفصام ، مثل الفصام أو الاضطراب الفصامي العاطفي.