اليوم السابع
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9 ديسمبر.. الحكم على متهم فى قضية " أحداث الصف "

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 01:43 م
9 ديسمبر.. الحكم على متهم فى قضية " أحداث الصف " المستشار حمادة الصاوى
كتب: إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، حجز إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، وقطع الطريق والتجمهر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، لجلسة 9 ديسمبر للحكم.
 
وتعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولي بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.
 






المستشار حماده الصاوى

الجنايات

احداث الصف

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