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وزير الصحة ونظيره التركى يزوران مصابى غزة بمستشفى معهد ناصر

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 03:32 م
وزير الصحة ونظيره التركى يزوران مصابى غزة بمستشفى معهد ناصر وزير الصحة ونظيرة التركى يزوران مصابى غزة بمعهد ناصر
كتب وليد عبد السلام

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تفقد كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مع نظيرة التركى الدكتور فخر الدين قوجة الجرحى والمصابين الفلسطينيين فى مستشفى معهد ناصر، حيث أجرى الوزيران جولة فى أقسام المستشفى واطمأنا على المصابين.

ورحب الدكتور خالد عبد الغفار بنظيره التركي والوفد المرافق خلال اللقاء، واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال الجولة الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر من قطاع غزة.

 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زيارة الجانب التركي تشمل أيضًا عقد لقاءات ثنائية لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشآت الطبية في مصر، مضيفا أن الجولة تضمنت المرور على الجرحى فى الأقسام المختلفة بالمستشفى. 
 
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونظيره التركي فخر الدين قوجة
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونظيره التركي فخر الدين قوجة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

المؤتمر الصحفى
المؤتمر الصحفى

جانب من الحضور
جانب من الحضور

كلمة التركى الدكتور فخر الدين قوجة وزير الصحة التركى
كلمة التركى الدكتور فخر الدين قوجة وزير الصحة التركى

مؤتمر صحفى بين وزير الصحة ونظيره التركى
مؤتمر صحفى بين وزير الصحة ونظيره التركى

وزير الصحة التركى التركى فخر الدين قوجة
وزير الصحة التركى التركى فخر الدين قوجة

وزير الصحة ونظيره التركى
وزير الصحة ونظيره التركى






وزير الصحة المصرى

المصابين بقطاع غزة

وزير الصحة التركى

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